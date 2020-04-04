Калач, Воронежская область, , 15:13 — REGNUM Терапевтический корпус Калачеевской районной больницы изолирован после того, как у лечившегося здесь пациента подтвердили коронавирус. Об этом 4 апреля сообщили в пресс-службе облправительства.

Остальные корпуса работают в плановом режиме. Пациенты и врачи, которые контактировали с 29-летним инфицированным, сдали тесты на коронавирус.

«Все обеспечены продуктами питания, личной посудой, противовирусными препаратами. Пациент с подтвержденным диагнозом находится в Воронеже в Центре ВИЧ/СПИД», — уточнили в пресс-службе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, за сутки в Воронежской области выявлено два новых случая коронавируса — у женщины и 29-летнего мужчины, у которого изначально диагностировали пневмонию.