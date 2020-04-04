Оренбург, , 15:06 — REGNUM Мужчина был отправлен под арест по решению суда за повторное нарушение режима самоизоляции в городе Оренбурге. Об этом 4 апреля сообщает пресс-служба областного УМВД.

Житель Оренбурга был задержан сотрудниками полиции при патрулировании улиц города. Мужчина ранее получал предупреждение за нахождение далеко от места жительства без уважительной причины. Это было его второе нарушение режима самоизоляции, установленного на территории региона указом губернатора Оренбургской области от 31 марта 2020 года.

Ленинский районный суд назначил правонарушителю наказание в виде семи суток административного ареста.

В Оренбурге во время режима самоизоляции в городе действуют патрули, выявляющие нарушителей и напоминающие жителям города о необходимости находиться дома и не покидать жильё без необходимости. За первое нарушение вручается предупреждение, при повторном выявлении могут применяться административные санкции.

Ранее ИА REGNUM сообщало о выявлении в Оренбургской области патрулями более 1,2 тыс. нарушителей режима самоизоляции.

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