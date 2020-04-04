Тирана, , 15:04 — REGNUM В Албании 3 апреля вступил в силу нормативно-правовой акт о переносе сроков платы за съем жилья.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, правительство Албании разрешило студентам, арендующим жилье после закрытия общежитий, и физическим и юридическим лицам, заключившим договор по аренде по объявления пандемии коронавируса и не имеющим возможности платить за помещение из-за прекращения работы из-за коронавируса, не вносить арендную плату за апрель и май.

Съемщики вправе требовать отсрочку в случае наличия формально заключенного двустороннего договора — за отказ предоставить отсрочку арендодатель может быть принужден к уплате штрафа.

В постановлении правительства подчеркивается, что плата не аннулируется и должна быть выплачена в соответствии с договоренностью между арендодателем и съемщиком в июне или позже.

Читайте ранее в этом сюжете: Свыше 300 граждан Албании оказались заражены коронавирусом