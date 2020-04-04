Санкт-Петербург, , 14:38 — REGNUM В связи с постановлением правительства Санкт-Петербурга о продлении мер по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции до 30 апреля 2020 года, до той же даты приостановлено оформление льготных билетов на пригородные поезда региональным льготникам Санкт-Петербурга, а также всем студентам, курсантам и школьникам. Об этом ИА REGNUM сообщили 4 апреля в пресс-службе АО «Северо-Западная пригородная пассажирская компания».

Электричка Дарья Драй © ИА REGNUM

В частности, не смогут оформить бесплатные и льготные проездные ветераны всех категорий, пенсионеры, лица предпенсионного возраста, другие региональные льготники, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, студенты и курсанты, обучающиеся по очной форме обучения, школьники.

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Как сообщало ИА REGNUM, решением губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова по 30 апреля продлена блокировка льготных и бесплатных проездных билетов для всех обучающихся, пенсионеров и граждан, достигших предпенсионного возраста. В последующем льготный период обещают восстановить.

По 30 апреля 2020 года продлевается режим самоизоляции для жителей Санкт-Петербурга в возрасте старше 65 лет.

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