Тула, , 14:36 — REGNUM 93-летняя жительница Тулы, госпитализированная ранее с COVID-19 и уже готовившаяся к выписке в связи с выздоровлением, скончалась от хронического заболевания. Об этом сообщили 4 апреля в управлении пресс-службы правительства Тульской области.

«Анализ, забранный у женщины за день до смерти (контрольный анализ), повторно подтвердил отрицательный результат на вирус. Но она скончалась от хронического заболевания сердечно-сосудистой системы», — сообщили в пресс-службе правительства региона.

Всего в регионе зарегистрировано 19 случаев нового коронавируса, два случая вывили за последние сутки. Три пациента выздоровели.