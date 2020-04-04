Киев, , 14:50 — REGNUM Сотни горожан стоят в очереди, чтобы получить спецпропуск на передвижение по городу в условиях карантина в украинском Кривом Роге. Об этом 4 апреля сообщает новостной портал «Первый Криворожский».

Горожане стоят в очереди возле здания управления «АрселорМиттал», чтобы получить специальный пропуск, дающий право на передвижение по городу на общественном транспорте в условиях режима карантина, который действует в городе.

При этом, судя по фотографиям и видео, выложенным в сеть интернет с места событий, безопасной дистанции никто в очереди не придерживается, индивидуальные средства защиты (маски и респираторы) есть далеко не у всех из присутствующих.

Согласно постановлению Кабмина Украины, новые правила, предполагающие наличие специального пропуска на проезд в общественном транспорте, будут введены на Украине с 6 апреля. Ездить разрешается лишь тем гражданам, без которых нельзя обойтись на производстве.

На самом пропуске, бланк которого был выложен рядом граждан в социальных сетях, нет никаких персональных данных, он должен предъявляться вместе с удостоверением личности.

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