Сочи, Краснодарский край, , 14:21 — REGNUM 20-летняя жительница Сочи оштрафована за нарушение условий карантина, сообщила 4 апреля пресс-служба администрации города. Девушка продолжительное время находилась на улице без уважительной причины.

Решение о штрафе в отношении жительницы 1999 года рождения вынес Адлерский районный суд — признанная виновной в нарушении карантина должна заплатить 15 тыс. рублей.

2 апреля Октябрьский районный суд Новороссийска также вынес решение о штрафе в отношении женщины, которая «находилась в общественном месте не по месту проживания» — на 15 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, карантинный режим действует с 18:00 31 марта на территории Краснодарского края. Нарушители могут быть оштрафованы на сумму от 15 до 40 тыс. рублей.