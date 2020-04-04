Орел, , 14:12 — REGNUM Указ о мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Орловской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции подписал губернатор Орловской области Андрей Клычков, сообщила 4 апреля пресс-служба правительства региона. Документом вводится ряд ограничительных мер, которые будут действовать до 30 апреля.

В частности, жителям региона рекомендовано при передвижении соблюдать дистанцию от других граждан не менее метра — в том числе в общественных местах и общественном транспорте, за исключением такси. Органы власти и предпринимателей обязали нанести особую разметку либо обеспечить режим, который позволит соблюдать установленную дистанцию.

«Гражданам в возрасте старше 65 лет, лицам, имеющим хронические заболевания, необходимо обеспечить самоизоляцию в местах проживания (пребывания), за исключением случаев прямой угрозы жизни и здоровью. Всем остальным следует оставаться дома, за исключением случаев обращения за экстренной медицинской помощью и иной прямой угрозы жизни и здоровью, передвижений к месту работы и обратно (если работа не приостановлена в установленном порядке), передвижений, связанных с осуществлением деятельности по оказанию транспортных услуг и услуг доставки, а также походов с целью приобретения товаров, работ, услуг, реализация которых не была ограничена. Разрешается выгул домашних животных и вынос отходов», — говорится в указе.

Отдельным пунктом жителям рекомендовано воздержаться от посещения религиозных объектов, а при оплате товаров и услуг пользоваться бесконтактным способом.

До 30 апреля в регионе приостановлено проведение массовых мероприятий, запрещено посещение гражданами дискотек, клубов, кинотеатров, приостановлена работа ресторанов и кафе, за исключением доставки, закрыты объекты розничной торговли, кроме продовольственных магазинов и аптек, а также салоны красоты, бани, сауны.

В регионе в больницах и поликлиниках приостановлены плановая госпитализация, диспансеризация, проведение медицинских осмотров, плановых приемов за исключением случаев представляющих угрозу жизни и здоровья граждан.

Отметим также, что на автодорогах в направлении Москвы, Калуги, Брянска, Липецка и Курска установлены посты — всем въезжающим в регион измеряют температуру, а также опрашивают о цели поездки.