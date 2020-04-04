Сочи, Краснодарский край, , 14:21 — REGNUM Жительница города Сочи была признана Адлерским районным судом за нарушение режима самоизоляции и несоблюдение ограничительных мер, введённых в регионе в связи с угрозой эпидемии коронавируса. Об этом 4 апреля сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Жительница города-курорта Сочи в течение продолжительного периода времени находилась на улице без уважительной причины, игнорируя введённый в регионе режим самоизоляции.

Суд постановил нарушительнице, гражданке 1999 года рождения, административное наказание в виде штрафа суммой 15 тысяч рублей.

Также сообщается, что за прошедшие сутки мобильными отрядами самоконтроля, в которые входят сотрудники полиции и муниципалитета, было проверено 1655 граждан и выписано 36 протоколов об административных правонарушениях.

Ранее ИА REGNUM сообщало о 582 новых подтверждённых случаях заражения коронавирусом в России. В Краснодарском крае на сегодняшний день выявлено 39 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Врачи региона попросили губернатора края продлить действие мер, направленных на борьбу с распространением коронавируса.

Читайте ранее в этом сюжете: Губернатора Кубани просят продлить карантин