Тбилиси, , 14:05 — REGNUM Коронавирусом в Грузии заразился известный спортсмен, личность которого врачи не разглашают, тем не менее сообщают, что до выявления у него коронавируса он успел побывать в нескольких селах и муниципалитетах региона Самегрело.

Как сообщили грузинские СМИ со ссылкой на директора Цаленджихского центра здравоохранения, диагноз коронавируса этому гражданину был поставлен в Тбилиси, а до этого он посетил селение Лия Цаленджихского района, побывал в Чхороцку, Цаленджихе и Зугдиди.

Семья в селении Лия, в доме которой гостил спортсмен, перевезена в зону карантина в Анаклии, но сотрудники местной администрации и минздрава продолжают определение всех контактов зараженного коронавирусом лица с целью их обследования и изоляции.

Ранее коронавирус был установлен у врача «скорой помощи», который также до последнего дня, до выявления у него заболевания, дежурил в смене. В Национальном центре по контролю заболеваний относят эти и другие факты уже к внутреннему распространению вируса и ожидают в ближайшие дни роста числа инфицированных.

По данным на 4 апреля, в Грузии фиксируется 157 подтвержденных случаев коронавируса. Выздоровели 28 пациентов, погиб 1. В режиме карантина остаются 5526 человек, а в стационарах — 344 пациента.