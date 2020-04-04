Рязань, , 14:05 — REGNUM В Рязани в общественном транспорте ограничили количество пассажиров. Как сообщает ИА REGNUM, соответствующее решение было принято 4 апреля на заседании оперативной группы правительства региона.

Автобусы малого класса должны соблюдать вместимость по местам для сидения, а автобусы среднего и большого класса — загрузку не более 50%. Это необходимо для соблюдения безопасной дистанции, которая поможет предотвратить распространение коронавируса.

По всей области муниципальный и коммерческий пассажирский транспорт проходит дезинфекцию. 3 апреля было обработано 440 троллейбусов и автобусов. В областном центре 14 коммерческих маршрутов приостановила работу, на 12 маршрутах количество машин сократилось в два раза.

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