Курган, , 13:56 — REGNUM Девушка, ставшая второй заболевшей коронавирусной инфекцией в Курганской области, постоянно проживает в Москве. Об этом сообщила 4 апреля представитель пресс-службы регионального управления Роспотребнадзора.

Пациентка находилась в близком контакте с человеком, недавно вернувшимся из Испании. Прилетев к родственникам в Курган, она внезапно почувствовала себя плохо. Бригада скорой помощи увезла её в областную инфекционную больницу. Вместе с ней под медицинское наблюдение попали и родственники, к которым она приехала.

Установлены летевшие с ней в самолёте пассажиры. Из них жители Курганской области взяты под медицинское наблюдение и сдали анализы на наличие новой коронавирусной инфекции.

Напомним, первый случай заболевания COVID-19 в Курганской области был у девочки, недавно вернувшейся с родителями из Испании. Ребёнок вылечился и выписан из инфекционной больницы.