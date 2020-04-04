Смоленск, , 13:54 — REGNUM Ситуация с коронавирусом и введение самоизоляции в России серьёзно ударит по экономике, но есть и плюсы. Такое мнение ИА REGNUM высказала кандидат педагогических наук, доцент кафедры менеджмента, начальник управления по научной работе ФГБОУ ВО «Смоленский государственный университет» Нина Розанова.

«Гуманистам и оптимистам (к коим я отношу и себя) решение Владимира Путина следует считать больше положительным. Угроза серьезная, сохранение жизни и здоровья людей — самое главное. Как это скажется на жизни страны и каждого из нас? С точки зрения последствий для экономики, — солидарна с преобладающим мнением о печальных последствиях, особенно вкупе с катастрофической ценой на нефть и «проеданием» резервного фонда. Испытание выдержит далеко не весь бизнес. Что однозначно? Переход к цифровизации, о которой так много говорится в последнее время, пойдет гораздо быстрее. Цифровой человек за месяц сидения в компьютерах и гаджетах становится реальностью, как и положено, виртуальной… В системе образования так точно. Мы, преподаватели, сидя на дистанте, ощущаем это очень явно», — считает Нина Розанова.

Не нужно забывать о плюсах нахождения дома — это возможность саморазвития, общения с семьёй, но, в то же время, — это угроза опасного привыкания к режиму непрекращающегося выходного дня.

«В любом случае, у всех нас теперь есть возможность нового осознания, переоценки многих вещей. Успеем за месяц соскучиться по любимой работе и с усиленной энергией приступить к ней после возвращения к привычной жизни. Правда, коснется это тех, у кого работа останется…», — отметила собеседница агентства.

По мнению Нины Розановой, решение о передаче регионам полномочий по введению либо отмене ограничений — мера правильная, но при условии, что команда губернатора в каждом отдельном регионе способна трезво и взвешенно оценить ситуацию.

«Достаточны ли принимаемые меры в Смоленской области? Минимальный «пакет» мер принят. Внесены изменения в Указ «О введении режима повышенной готовности», которые продлевают все действующие ограничительные мероприятия до 30 апреля, сформирован перечень организаций региона, которые могут продолжить функционировать. Организована горячая линия по короновирусу, в том числе, для предпринимателей, волонтерская помощь пожилым и маломобильным смолянам и т.п. Еда в магазинах есть, защитных масок в аптеках пока нет, но ряд предприятий уже перепрофилируются под их производство», — отмечает Розанова.

Пока, отмечает эксперт, сложно сказать, необходимо ли продление ограничений в регионе до 30 апреля — тем более учитывая, что эпидобстановка на Смоленщине спокойная.

«Но насколько это соответствует реальности в условиях отсутствия массовой диагностики? А у нас Москва под боком — фактор риска. Большого количества заболевших наша система здравоохранения точно не выдержит. Для региона, бизнес которого который в значительной степени живет за счет сферы услуг, меры нерабочего режима чреваты разорением и безработицей. Здесь мы, как и все дотационные регионы, можем уповать только на федеральные деньги. Впрочем, будет видно: губернатор упомянул о возможности более раннего снятия ограничений при стабилизации ситуации в области. Будем оптимистами!», — отметила Нина Розанова.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 3 апреля губернатор Смоленской области Алексей Островский принял решение о продлении режима повышенной опасности в регионе до 30 апреля. В частности. принято решение о закрытии на въезд и выезд города атомщиков Десногорска.