Тегеран, , 13:58 — REGNUM До 55 743 возросло количество выявленных случаев заражения коронавирусом в Иране. Об этом 4 апреля сообщил официальный представитель минздрава Ирана Киануш Джаханпур в эфире телеканала IRINN.

По данным Джаханпура, за прошедшие сутки в стране было выявлено 2 560 новых случаев заражения коронавирусом., скончалось за тот же период времени 158 пациентов с подтверждённым заражением коронавирусом. Общее количество жертв возросло до 3 452.

Предыдущий антирекорд по случаях летального исхода составил 157 погибших за сутки. Количество излечившихся от заболевания COVID-19 составляет на сегодняшний день 19 736 человек.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) направит в Тегеран медицинскую помощь для борьбы с коронавирусом.

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