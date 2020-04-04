Рязань, , 13:49 — REGNUM В Рязанской области 4 апреля подтверждено шесть новых случаев заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на данные Роспотребнадзора.

Все близкие контакты зараженных установлены, их изолировали. С начала пандемии в регионе коронавирус подтвердился у 12 человек. Двое прошли лечение и были выписаны, в больнице остаются десять человек.

Одному из пациентов, диагноз которого был подтверждён 4 апреля, — 66 лет. Он находится в тяжёлом состоянии. Состояние остальных заразившихся медики оценивают как удовлетворительное.

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