Москва, , 13:49 — REGNUM Предложения экспертов ОНФ нашли отражение в перечне поручений президента по итогам встречи с представителями общественности в Усмани Липецкой области, опубликованном на www.kremlin.ru. Согласно поручению, в России будет регламентирован порядок работы патронажных служб, НКО смогут законно ухаживать за детьми-сиротами в больницах, система долговременного ухода за пожилыми и инвалидами будет законодательно закреплена, информация об НКО, оказывающих социальные услуги, появится на портале Госуслуг. Обо всем этом Владимира Путина, лидера Народного фронта, общественники просили на встрече, которая состоялась 22 января 2020 г.

«Я предложила президенту собрать всю информацию о государственной поддержке семей с детьми и создать единый семейный проактивный кабинет на портале Госуслуг, — напомнила активист ОНФ Юлия Зимова, — Удивительно, как много НКО делают для общества, но эта информация не собрана ни в одном каталоге, многие люди о существовании такой помощи не знают. Мы почувствовали потребность населения в информировании, когда у нас появилось приложение «ОНФ. Помощь», и мы стали обрабатывать огромный объем такой информации. Очевидно, что на портале Госуслуг агрегировать ее было бы удобнее. Надеюсь, что после выполнения этого поручения деятельность НКО станет прозрачнее. Будет видно тех, кто действительно работает с населением, и государству будет понятна деятельность тех НКО, которых оно поддерживает».

Эксперт ОНФ, директор благотворительного фонда «Старость в радость» Елизавета Олескина обратившаяся к президенту с просьбой обеспечить функционирование системы долговременного ухода за пожилыми и инвалидами на всей территории страны, отметила, как важно, что глава государства дал такое поручение в ситуации мирового экономического кризиса и пандемии.

«Текущая ситуация обнажила проблемы, о которых мы говорили — стало видно, сколько людей нуждаются в помощи и уходе, сколько справлялись с ним из последних сил, находясь на грани выживания, и только ситуация обострилась — их ресурсы практически сразу и закончились. Обострилась проблема отсутствия помощи у семей, проблема выбора — или уход за престарелым членом семьи, или зарабатывание средств на еду, лекарства и сиделку. В поручении очень правильно поднят вопрос о финансировании иначе не получится обеспечить эту систему. По каким каналам оно пойдет, какие ресурсы будут привлечены — это вопрос реализации поручения. Мы надеемся на деятельное участие в решении задачи федеральных органов власти, Общественной палаты, Народного фронта, экспертов общественных организаций, потому что для миллионов людей это вопрос качества жизни, сейчас особенно».

«Я очень рада, что глава государства уделил внимание больничным сиротам, — прокомментировала итоги встречи с президентом эксперт ОНФ, директор фонда «Солнечный город» Марина Аксенова, — Мы добивались этого 7 лет. Наконец-то у Минтруда и соцразвития не будет повода обсуждать, социальная ли это услуга — уход за маленькими детьми в больницах. Хотелось бы также предположить, что эту услугу будут оказывать не только некоммерческие организации — они существуют не во всех регионах, а уже наличие ее и придание официального статуса означает, что любому оказавшемуся в больнице ребенку-сироте будет обеспечен уход со стороны взрослых. Надеюсь, что 1 июля — последний срок, в который вопросы по уходу и по соблюдению прав сирот в этой части будут решены, и мы скажем: «Ура! Ребятишки наконец-то находятся под защитой сильного государства».

Важным итогом встречи с президентом для ОНФ также оказалась стремительная выплата задолженностей по социальным выплатам в разных регионах после выступления эксперта ОНФ Татьяны Буцкой.

Общественники получили огромное количество благодарностей от граждан, в перечне поручений президента правительству поставлена задача обеспечить своевременное осуществление этих выплат впредь.