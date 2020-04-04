4 апреля 2020 | Время чтения 4 мин

Есть в России такие СМИ, задача которых во всём искать и видеть только плохое, закрыли границы или оставили открытыми, предпринимает правительство те или иные меры по борьбе с тем же коронавирусом – они будут только критиковать. Для них Родина-мать – это место, где всегда не везёт. Тогда почему те, кто сейчас ломится через закрытую границу назад в Россию, в срочном порядке не желают больше дышать воздухом свободы на Западе? Коронавирус стал мешать?

Александр Халдей, , 14:27 — REGNUM Коронавирус заставляет переосмыслить такую коренную проблему либерализма, как демократия. Термин, переводимый с греческого как власть большинства, на деле давно трансформирован во власть меньшинства (глубинное государство), причём не просто власть, а диктатуру.

Человек в маске Дарья Драй © ИА REGNUM

Либеральная демократия стала тоталитарным режимом похлеще, чем национал-социализм, только концлагеря заменили гражданской казнью — несогласные становятся отверженными, их увольняют с работы, закрывают счета, ничем не отличаясь от лагерных заключённых.

Один из российских столпов западного либерализма — издание «Коммерсант». Ребята напоминают профессиональных создателей ментальных вирусов. Одно мастерство конструирования заголовков чего стоит, где вроде как пошутили, а на деле так здорово пнули, что просто пора выдавать премию Герострата.

Статья называется «Родина-мать не везёт», что на уровне подсознания чётко вбивает связку «Родина-мать — это плохое место, потому что там по жизни всегда не везёт, а патриотизм — это ловушка для простаков». Нигилизм — это основа либеральной догматики, и прежде чем стать либералом, нужно отряхнуть со своих ног прах Родины.

Хотя статья написана о том, что за границей остались не успевшие вернуться люди, и вроде как страна их бросила на произвол судьбы, чтобы не портить статистику по росту заболеваемости. Дескать, один МИД бьётся, но ему денег не дают, и самолётов тоже. Плохие чиновники, которые радеют только за статистку. И это Родина-мать.

В этом же ключе «хватай мешки, вокзал отходит», пишет и телеграм-канал «Навстречу Трансферу»:

«Вице-премьер Голикова оказалась в центре грандиозного скандала после того, как ее назвали инициатором прекращения вывоза туристов из-за рубежа. Там застряли минимум 30 тысяч человек, которые сейчас не знают, что делать и куда бежать. Почему так происходит, с медицинской точки зрения понятно — власти боятся нового эпицентра инфекции, но ведь это наши соотечественники.

МИД, который позиционирует себя как защитник россиян, оказался на обочине процесса, там признаются, что не понимают вещей, которые сейчас происходят. Почему-то вспоминаются штрафные батальоны, которыми жертвовали во время войны — ужасное изобретение Сталина».

МИД России Дарья Антонова © ИА REGNUM

Вот так, не больше, не меньше — опять «ужосы» Сталина и штрафные батальоны…

Вообще тезис «не успевшие вернуться» очень интересен, хотя «Ъ» его не анализирует. Не успевают обычно там, где спешат. Спешили ли те, кто остался за границей, вернутся? В мире катастрофа идёт с января месяца. Сейчас апрель. Все, кто спешил, успел. Те, кто не успели, действительно ли так спешили?

Возникает вопрос — а как быть с правами большинства на безопасность? Не нарушаются ли они затяжной политикой открытых границ в разгар эпидемии, когда уже ясно, что весь завоз идёт из-за границы? Что будет с нами, если в страну попадут дополнительно 25 тысяч заболевших?

Граждане России в медицинских масках Дарья Драй © ИА REGNUM

Россия принимает своих блудных сыновей, но где защита прав тех, кто никуда не уходил и работал дома? Имеет ли большинство вообще какие-то права при демократии, или оно обязано молча подчиняться всем хотелкам меньшинства, и в этом видеть торжество демократии? При том, что меньшинство чаше всего плевать хотело на права большинства, требуя считаться только с собой.

У подводников существует правило немедленного закрытия аварийных отсеков вместе с оставшейся там частью команды ради спасения всей лодки и большей части экипажа. Это очень недемократично, но военные моряки почему-то не считают нужным менять эту ситуацию.

В военной разведке кто-то отвлекает погоню и прикрывает отход группы, жертвуя жизнью, чтобы большинство выжило. В армии меньшинство служит большинству. Порой целые десанты высаживаются на фальшивые плацдармы, как на Малой Земле, чтобы отвлечь внимание врага от места настоящего наступления.

Это демократия или нет? Или военным не повезло с Родиной-матерью, как не повезло с ней либералам? Так, может, не стоит мучиться? Берите на выбор Италию, Францию, Испанию, Британию или США и — вперед! Загрязняйте воздух там, а не здесь.

Временная больница для зараженных новым коронавирусом в Нью-Йорке Russian.news.cn

Впервые власть в России сделала трудный, но правильный выбор — вспомнила о большинстве. Не ради статистики — ради жизни этого большинства. Тех же журналистов из «Ъ». Границы было нужно закрывать намного раньше. С этим опоздали, но лучше поздно, чем никогда.

Есть в России такие СМИ, задача которых во всём искать и видеть только плохое, закрыли границы или оставили открытыми, предпринимает правительство те или иные меры по борьбе с тем же коронавирусом — они будут только критиковать. Для них Родина-мать — это место, где всегда не везёт. Тогда почему те, кто сейчас ломится через закрытую границу назад в Россию, в срочном порядке не желают больше дышать воздухом свободы на Западе? Коронавирус стал мешать?

По этому поводу есть хороший старый анекдот, когда пятилетний Вовочка говорит незадачливому любовнику, оказавшемуся под кроватью, когда домой вернулся муж: «Ну что, не дысытся? А то так дысал, так дысал…».