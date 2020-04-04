Тула, , 13:32 — REGNUM Два новых случай коронавирусной инфекции зафиксированы в Тульской области по данным на 4 апреля, сообщили ИА REGNUM в управлении пресс-службы правительства региона.

Все новые случаи подтверждены у людей, которые контактировали с ранее заболевшими. Новые пациенты госпитализированы, их состояние оценивается как стабильное.

Таким образом, всего в Тульской области подтверждено 17 случаев коронавируса. Всего в России за сутки выявлено 582 новых случая коронавирусной инфекции.