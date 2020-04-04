Санкт-Петербург, , 13:35 — REGNUM У пяти сотрудников и 11 пациентов Александровской больницы обнаружена и подтверждена новая коронавирусная инфекция. Об этом 4 апреля сообщает пресс-служба комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга.

В Александровской больнице коронавирус выявлен у пяти сотрудников и 11 пациентов стационара. Медперсонал находился дома на изоляции после того, как у одного из пациентов, попавшего в стационар с инфарктом миокарда 23 марта 2020 года, посмертно был подтвержден диагноз коронавирусной инфекции.

«Пациенты переведены в больницу им. С.П. Боткина. Cотрудники находятся дома в режиме изоляции», — отметили в комздраве.

Как пояснили в комитете, медицинская помощь пациентам с положительным результатом теста на COVID-19 может оказываться на дому при легком течении заболевания или отсутствии клинических проявлений болезни, что регламентировано Приказом Минздрава России от 27.03.2020 N 246н «О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 19 марта 2020 г. N 198н «О временном порядке организации работы медицинских организаций в целях реализации мер по профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19».

Напомним, 1 апреля ГБУЗ «Городская больница святого Георгия», СПб ГБУЗ «Александровская больница» и СПб ГБУЗ «Введенская больница» были закрыты для посторонних из-за обнаружения инфекции. 2 апреля в связи с подтверждением случая COVID-19 на территории СПб ГБУЗ «Родильный дом № 16» роддом приостановил прием новых пациентов. Контактный медицинский персонал изолирован прямо в отделениях.

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3 апреля из-за пациента с коронавирусной инфекцией закрыли Николаевскую больницу в Петергофе (Петродворцовый район Санкт-Петербурга).

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