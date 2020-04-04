Тбилиси, , 13:23 — REGNUM Апрель и первая половина мая будут для Грузии достаточно тяжелыми, и в этот период ожидается резкий рост заболеваемости коронавирусом. Об этом на специальном брифинге 4 апреля заявил директор Национального центра по контролю заболеваний и общественному здравоохранению Грузии Амиран Гамкрелидзе.

«Мы никогда не скрывали, что рост заболеваемости ожидается. Для этого употребляли термины «прекритический, докритический, критический период» и другие. Еще 10 дней назад я сказал, что мы входим в критическую фазу и что этот месяц и, возможно, первая половина мая, будут достаточно тяжелыми. Мы максимально растянули фазу сдерживания и выиграли время, чтобы наш сектор здравоохранения серьезно подготовился к этому вызову. Сейчас мы действуем по нашей модели и нашим прогнозам», — пояснил Гамкрелидзе.

Он еще раз напомнил всем, что главным и первым оружием в борьбе с распространением коронавируса является социальное дистанцирование, и призвал всех соблюдать установленные властями требования и ограничения и не способствовать распространению вируса.

По данным на 4 апреля, в Грузии фиксируется 157 подтвержденных случаев коронавируса. Выздоровели 28 пациентов, погиб 1. В режиме карантина остаются 5526 человек, а в стационарах — 344 пациента.