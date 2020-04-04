Душанбе, , 13:33 — REGNUM Счета для благотворительной помощи, средства с которых будут направлены на проведение санитарно-противоэпидемических мер и защиту здоровья населения республики, открыли в Таджикистане. Об этом 3 апреля сообщает пресс-служба министерство иностранных дел Таджикистана.

Благотворительные счета в национальной валюте, долларах США и российских рублях были открыты в Главном управлении центрального казначейства Министерства финансов и Национальном банке республики.

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ИА REGNUM напоминает, ранее всемирный банк утвердил выделение Таджикистану грант в размере $11,3 млн в рамках проекта экстренного реагирования на коронавирусную инфекцию в республике.