Новосибирск, , 13:08 — REGNUM Вакцина от новой коронавирусной инфекции проходит испытания на животных, которые могут быть завершены уже к концу апреля, а в июне могут начаться клинические испытания непосредственно на людях. Об этом сегодня, 4 апреля, заявил директор научного центра «Вектор» Риант Максютов.

По словам Максютова, в настоящий момент уже проиммунизированы мыши и хорьки и начинаются исследования на низших приматах.

«Исследования на животных в лабораторном формате мы рассчитываем завершить в конце апреля и после этого перейти на стадию доклинических исследований. И последующий этап клинических исследований — уже непосредственно на людях — начнется в июне», — рассказал специалист.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, во многих странах, обладающих достаточной материально-технической базой, идет тестирование вакцин от коронавирусной инфекции. Об эффективности этих вакцин говорить пока рано.