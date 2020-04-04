Вашингтон, , 13:09 — REGNUM Известный американский предприниматель Билл Гейтс заявил, что для победы над коронавирусом требуется еще по меньшей мере 10 недель, об этом 4 апреля сообщает The Washington Post.

«Во-первых, нам нужен последовательный общегосударственный подход к карантинным мерам. Несмотря на призывы к экспертам некоторые штаты не ввели их», — отметил Гейтс в комментарии изданию.

Бизнесмен подчеркнул, что во многих штатах до сих пор открыты школы и даже некоторые рестораны, которые продолжают обслуживать клиентов.

Напомним, вспышка коронавирусной инфекции впервые была зафиксирована в китайском Ухане, на сегодняшний день число подтвержденных заразившихся превысило 1 млн 100 тыс. человек, число скончавшихся приближается к 60 тыс. человек.

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