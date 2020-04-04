Иваново, , 13:06 — REGNUM Десять новых случаев коронавируса выявлено в Ивановской области за сутки. Всего на 4 апреля в регионе подтверждено 23 случая COVID-19. Об этом сообщила пресс-служба облправительства.

Также за сутки выявлено еще 13 положительных экспресс-тестов, они направлены в федеральные лаборатории для подтверждения или опровержения диагноза. Круг контактов определен и отработан, все контактировавшие граждане находятся на карантине. Ещё 13 положительных экспресс-тестов также ожидают проверки в лаборатории.

По двум положительным экспресс-тестам, направленным в федеральные лаборатории, 3 апреля получены отрицательные результаты. Также выписаны два выздоровевших пациента.

В общей сложности с 29 января под наблюдение медиков в регионе попали 2 тыс. 826 человек, под наблюдением остаются 1 тыс. 220 человек.