Москва, , 13:02 — REGNUM Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР предлагает на время самоизоляции убрать с телевидения рекламу деликатесов в том числе шашлыков. Об этом говорится в распространенном сообщении пресс-службы ЛДПР.

«На время карантина предлагаем всем телеканалам убрать из эфира рекламу деликатесов», — предлагают в партии.

Парламентарии обратили внимание на то, что на всех телеканалах остается много рекламы, которая соблазняет людей, например, реклама разнообразных деликатесов.

«Нам показывают, как на природе жарят шашлык, разные колбасы и сосиски. Но сейчас люди сидят дома и при всем желании не могут сделать этого, а у кого-то и денег нет на это. Казалось бы мелочь, но люди оказавшиеся в домашнем заточении могут воспринимать это весьма болезненно — зачем их раздражать?», — отмечают в партии.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, именно желание сограждан побыть на свежем воздухе и поесть шашлыков стало одним из аргументов для властей для ужесточения требований по самоизоляции на фоне коронавируса.