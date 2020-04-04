Обнинск, Калужская область, , 13:09 — REGNUM В Обнинске Калужской области 4 апреля приостановил работу детский стационар клинической больницы №8 из-за появления в детском отделении пациента с условно-положительным анализом на COVID-19. Он уже переведен в калужскую областную инфекционную больницу. Его состояние удовлетворительное. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в медицинском учреждении.

Здание корпуса детского стационара клинической больницы в Обнинске Admobninsk.ru

До получения результатов контактный персонал больницы был отправлен в изоляцию. На данный момент в детском стационаре нет ни одного пациента. Дети продолжают лечение в другом помещении. Под временное детское отделение выделены койки на базе лор-отделения хирургического корпуса. Экстренная и неотложная медицинская помощь маленьким пациентам будет оказана в полном объеме. При необходимости они будут госпитализированы в калужскую областную больницу. Детский стационар возобновит работу в основном корпусе в середине следующей недели. ⠀

Напомним, в настоящее время стационары клинической больницы №8 Обнинска, согласно постановлению главного государственного санитарного врача по Калужской области, работают в строгом эпидемиологическом режиме. Оказание медицинской помощи оказывается только по жизненным показаниям. Плановые госпитализации отменены.

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