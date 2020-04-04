Мурманск, , 13:11 — REGNUM Экипаж ледокола «Капитан Драницын» проведёт две недели на карантине в порту города Мурманска. Об этом 4 апреля сообщает новостной портал b-port.com.

Моряки вышли в арктический поход из Заполярья ещё до пандемии коронавируса. Последние новости об объявленной пандемии COVID-19 экипаж ледокола узнал из полученной в середине марта радиограммы.

После захода в порт Мурманска экипаж в связи с угрозой заражения коронавирусом был отправлен на карантин. Две недели морякам придётся провести на борту судна, стоящего на якоре в порту.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Мурманской области на сегодняшний день зарегистрировано 15 подтверждённых случаев заражения коронавирусной инфекцией.