Тбилиси, , 12:55 — REGNUM Экипировки для врачей и спецоборудования для инфекционных больниц в Грузии осталось на две недели, подтвердила журналистам находящаяся сегодня в Батуми министр беженцев, труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии Екатерина Тикарадзе. Но особой проблемы в этом министр не видит и заявляет, что министерство и правительство постоянно работают над пополнением запасов и в ближайшее время завезут во все больницы очередные партии экипировки и оборудования.

«Оснащение и оборудование в больницах Грузии имеется на 2 недели. Но мы постоянно работаем над пополнением запасов и делаем все, чтобы наши врачи и медперсонал были надежно защищены и обеспечены всем необходимым», — подчеркнула Тикарадзе.

О том, что экипировки в больницах осталось на 2 недели, сообщили грузинские телекомпании со ссылкой на медицинского директора Тбилисской инфекционной больницы Марину Эзугбая. На разразившийся в СМИ по этому поводу ажиотаж Эзугбая сообщила, что в ее больнице эпикировки действительно хватит на две недели, но за это время поступит партия на следующие две недели, и эти запасы будут постоянно пополняться.

По данным на 4 апреля, в Грузии фиксируется 157 подтвержденных случаев коронавируса. Выздоровели 28 пациентов, погиб 1. В режиме карантина остаются 5526 человек, а в стационарах — 344 пациента.