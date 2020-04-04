Воронеж, , 12:54 — REGNUM Два новых случая коронавируса подтверждено на территории Воронежской области по данным на 4 апреля, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Оба инфицированных за пределы РФ не выезжали. COVID-19 обнаружили у 44-летней женщины, которая прибыла из Московской области, где в медучреждении проходила реабилитацию по инвалидной группе, а также у 29-летнего мужчины. Последний не выезжал за пределы России, изначально у него диагностировали внебольничную пневмонию.

«Состояние пациентов удовлетворительное. Они получают лечение. Полный круг контактов пациентов установлен, с ними ведётся работа», — уточнили в пресс-службе.

Также 4 апреля стало известно о двух выздоровевших — один был выписан 3 апреля, второй готовится к выписке.

Таким образом, общее число подтверждённых в регионе случаев коронавируса 14, четверо пациентов выздоровели.