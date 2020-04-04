Ереван, , 13:10 — REGNUM О получении разрешения со стороны российской власти авиакомпанией «Red wings» на совершение разового чартерного рейса «Москва-Ереван» 6 апреля в 15:40 (мск), на борту которого в Армению смогут вылететь только граждане республики, сообщили 3 апреля в пресс-службе посольства Армении в РФ.

В пресс-службе дипломатического ведомства также подчеркнули, что граждане Армении, которые пребудут в республику данным рейсом должны будут в обязательном порядке пройти 14-дневный карантин.

Билеты на данный авиарейс можно будет приобрести в кассе №94 международного аэропорта «Домодедово» города Москвы, а также в кассе авиакомпании «Red wings» Международного аэропорта «Звартноц» города Ереван. В пресс-службе дипломатического представительства Армении также опубликовали контактные номера телефона по вопросам приобретения билетов на данный рейс.

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Напомним, согласно данным от 4 апреля зафиксировано 770 случаев заболевания коронавирусом. 7 пациентов из числа заболевших скончались от осложнений инфекции, 43 человека выздоровели.