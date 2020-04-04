Мурманск, , 12:49 — REGNUM Экипаж ледокола «Капитан Драницын» не может сойти на берег после возвращения в Мурманск — моряков «закрыли» на карантин, сообщили ИА REGNUM в оперативном штабе.

Судно отправилось в арктическую экспедицию еще до того, как были приняты ограничительные меры по борьбе с коронавирусом SARS-CoV-2. Экипажу придется провести на корабле еще две недели.

Как сообщало ИА REGNUM, в Мурманской области 15 подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией. Еще 26 положительных тестов на SARS-CoV-2 ждут подтверждения.