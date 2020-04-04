Москва, , 12:41 — REGNUM В Москве от коронавирусной инфекции скончались ещё три человека. Об этом сегодня, 4 апреля, сообщает оперативный штаб столицы по противодействию распространению коронавирусной инфекции и профилактике.

Умерли три человека с подтвержденной пневмонией и положительным тестом на коронавирус. Возраст пациентов — от 53 до 80 лет.

Уточняется, что все пациенты имели сопутствующие заболевания. Среди других заболеваний — хронический бронхит, рак шейки матки, гипертония.

Таким образом, за сутки в столице умерли семь человек с выявленным коронавирусом.