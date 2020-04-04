Москва, , 12:36 — REGNUM Правительство Российской Федерации выделило Федеральному медико-биологическому агентству более 320 млн рублей на стимулирующие выплаты врачам и медицинским работникам, которые борются с коронавирусной инфекцией. Об этом сегодня, 4 апреля, сообщает пресс-служба правительства России.

Сообщается, что данные средства пойдут в том числе на премии врачам, которые находятся в «особых условиях труда» и несут дополнительную нагрузку в связи с пандемией коронавируса.

Контролировать выделение средств будет Федеральное медико-биологическое агентство. Оно предоставит отчет правительству о расходовании этих средств до 1 сентября.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, число подтвержденных заболевших коронавирусной инфекцией в мире превысило 1,1 млн человек. В России на сегодняшний день выявлено 4149 заболевших, большая часть из них — в Москве.