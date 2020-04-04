Северодвинск, Архангельская область, , 12:37 — REGNUM Нерабочие дни в связи с угрозой эпидемии коронавируса продлили оборонные предприятия «Звёздочка» и «Севмаш» в городе Северодвинске Архангельской области. Об этом 4 апреля сообщают пресс-службы обоих предприятий.

На «Севмаше» нерабочие дни устанавливаются с 4 по 30 апреля, в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина. На предприятии в этот период, согласно приказу гендиректора, будут выполняться лишь работы, связанные с непрерывным производством. Также будут задействованы сотрудники, обеспечивающие пожарную и радиационную и прочую безопасность. Люди старше 65 лет к работе допущены не будут. Это же касается всех филиалов и представительств предприятия. В указанный период руководители подразделений могут разрешить использовать желающим сотрудникам ежегодный оплачиваемый отпуск.

Северодвинский Центр судоремонта «Звёздочка» подтвердил информацию о продлении нерабочих дней на срок до 10 апреля. Здесь будут задействованы для обеспечения безопасности предприятия и работ, связанных с непрерывным циклом производства лишь около 500 сотрудников из 12 тысяч. Оплата труда сотрудников в этот период будет производиться по утверждённым производственным графикам работы в одинарном порядке. Неработающий персонал получит выплаты, исходя из тарифных ставок и окладов.

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