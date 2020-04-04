Тбилиси, , 12:32 — REGNUM Телекомпания Fox News опубликовала эксклюзивное интервью с премьер-министром Грузии Георгием Гахария, в котором попыталась получить ответ на вопрос, почему в Грузии до сих пор не было выявлено случаев смерти от коронавируса. Отметим, что в день публикации этого интервью в стране и был зафиксирован первый летальный случай.

Что касается «секрета успеха Грузии», в котором так хотел разобраться корреспондент телеканала, Георгия Гахария поделился с ним этим «секретом» и объяснил, что страна рано начала «сильные, решительные действия, без колебаний».

Первым таким шагом премьер назвал предупреждение сограждан о недопустимости поездок в зараженный вирусом Ухань, что было сделано еще 22 января. 28 января Грузия прекратила авиасообщение с опасными с точки зрения распространения коронавируса странами. А затем полностью закрыла границы, объявила чрезвычайное положение и карантин.

«Пока ситуация находится под контролем, но угроза еще остается… Мы считаем, что ситуация стабилизируется, но не можем действовать опрометчиво. Мы будем продолжать работать с нашими специалистами из лаборатории Лугара Национального центра по контролю заболеваний, чтобы определить, когда можно будет вновь открыть Грузию», — подчеркнул Гахария.

По данным на 4 апреля, в Грузии с ее населением в 3,7 миллиона человек фиксируется 156 подтвержденных случаев коронавируса. Выздоровели 28 пациентов, погиб 1. В режиме карантина остаются 5526 человек, а в стационарах — 344 пациента.