Кемерово, , 12:27 — REGNUM В Кемерове «КИА Центр» и «УАЗ-Центр» предоставят региональному волонтёрскому штабу общероссийской акции #МыВместе десять автомобилей. Об этом сообщает оперативный штаб «Коронавирус в Кузбассе».

Отмечается, что на них будут развозить заявки от пожилых и маломобильных жителей. Водители прошли дополнительное обучение.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что в Кузбассе новых случаев заражения коронавирусом не выявлено. Один пациент с подтверждённым диагнозом продолжает лечиться в инфекционной больнице. Под наблюдением врачей остаётся ещё один пациент, с подозрением на коронавирусную инфекцию.

Читайте ранее в этом сюжете: Ситуация с COVID-19 в Кузбассе: один человек лечится, ещё один изолирован