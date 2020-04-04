Кемерово, , 12:19 — REGNUM В Кузбассе, по данным оперативного штаба на 11:00 (время местное) сегодня, 4 апреля, новых случаев заражения коронавирусом не выявлено.

«Пациент с подтверждённым диагнозом продолжает получать лечение в инфекционной больнице города Кемерово. Его состояние улучшилось», — уточняется в официальном сообщении.

Также под наблюдением врачей остаётся ещё один пациент, с подозрением на коронавирусную инфекцию. Он изолирован.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 3 апреля, в Кемеровской области, в инфекционной больнице лечение продолжал один пациент с подтверждённым диагнозом. Под наблюдением врачей находились четыре пациента с подозрением на COVID-19.

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