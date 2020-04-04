Орел, , 12:14 — REGNUM Список организаций, которые смогут продолжить свою деятельность в Орловской области обнародовал губернатор региона Андрей Клычков 4 апреля во время прямого эфира в своём Instagram.

Начиная с 6 апреля, по словам губернатора, свою деятельность смогут возобновить предприятия, работающие в сфере общественного питания (условие: торговля едой навынос и доставка), а также в сфере услуг. В число последних вошли салоны красоты и парикмахерских услуг, организации, оказывающие юридические, ритуальные, ветеринарные, гостиничные услуги, а также мойки и шиномонтажные мастерские.

Кроме того, разрешается деятельность всем предприятиям, которые будут указаны в соответствующем постановлении. Ожидается, что документ появится в свободном доступе уже 4 апреля.

Обязательным условием для деятельности предприятий является строгое соблюдение всех санитарно-эпидемиологических норм и требований. В Орловской области в настоящее время введён режим самоизоляции. Всего на сегодняшний день в регионе зарегистрировано шесть подтверждённых случаев заражения коронавирусом.

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