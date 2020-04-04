Тбилиси, , 12:09 — REGNUM В Грузии зафиксирован первый случай смерти от коронавируса, сообщил журналистам 4 апреля директор первой университетской клиники Тбилиси Леван Ратиани.

По его информации, скончалась пациентка 79 лет из «Марнеули-Болнисского кластера», которая контактировала с первой зараженной в этом регионе коронавирусом гражданкой. Она была доставлена в Тбилиси в критическом состоянии 31 марта. Но помимо вируса у пациентки были другие хронические заболевания. В том числе, на протяжении последних 6 месяцев отмечалось резкое снижение веса. При поступлении в клинику у нее были выявлены двусторонняя пневмония, острый респираторный дистресс, острый сепсис с нарушением гемодинамики.

«Пациентка была помещена в реанимационное отделение, но сегодня в 9 часов утра была зафиксирована смерть», — сообщил Леван Ратиани.

По данным на 4 апреля, в Грузии фиксируется 156 подтвержденных случаев коронавируса. Выздоровели 28 пациентов, погиб 1. В режиме карантина остаются 5526 человек, а в стационарах — 344 пациента.