Новосибирск, , 12:07 — REGNUM В Новосибирской области на сегодняшнее утро, 4 апреля, количество пациентов с коронавирусом не изменилось — по-прежнему диагноз официально подтверждён у десяти новосибирцев, две пациентки уже выздоровели и выписаны. Такие данные сообщает оперативный штаб. За сутки в детскую больницу с симптомами ОРВИ поступил один ребёнок, на днях вернувшийся из Дубая. Всего госпитализировано 20 детей с подозрением на COVID-19. Положительных результатов теста на коронавирус у детей нет.

В инфекционной больнице сейчас также находятся 28 взрослых пациентов, недавно вернувшихся из-за рубежа или контактировавших с инфицированными, в том числе восемь с подтверждённым диагнозом.