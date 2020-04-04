Кишинёв, 4 апреля 2020, 12:08 — REGNUM В Молдавии завершилась неделя, которая была нерабочей в связи с мерами по противодействию распространению коронавируса в республике. С понедельника, 6 апреля, все государственные учреждения Молдавии возобновляют работу. Но глава правительства призвал по возможности работать из дома, не выходя на улицу, так как в республике сохраняется режим чрезвычайного положения. Об этом 3 апреля заявил премьер-министр Молдавии Ион Кику, сообщает NewsMaker.md.
Глава правительства отметил, что в республике было зафиксировано меньше случаев заражения коронавирусом, чем предполагалось изначально. В связи с чем Кику выразил мнение, что это частично связано с выходными днями.
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ИА REGNUM напоминает, в Молдавии общая численность заболевших коронавирусом составила 591 случай. За предыдущие сутки число инфицированных увеличилось на 86 человек, из которых 17 — медицинские работники.
Согласно данным на утро 4 апреля в Молдавии от осложнений коронавирусной инфекции умерли девять человек, 67 заболевших находятся в тяжелом состоянии.