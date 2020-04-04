Берлин, , 12:10 — REGNUM Немецкие автопроизводители Mercedes-Benz, Audi и Volkswagen представили обновлённые версии своих логотипов на время вспышки коронавируса. Об этом сообщает TopSpeed.

Первой обновлённый логотип представила компания Volkswagen, выпустив социальный ролик, призывающий людей к самоизоляции на время вспышки коронавирусной инфекции.

«Чтобы победить этот смертельный вирус, нам нужно держаться на расстоянии», — напомнили в Volkswagen.

В конце ролика компания показала обновлённую версию логотипа с разделёнными буквами «V» и «W».

Позже о необходимости социальной изоляции напомнила и компания Audi, опубликовав ролик с разделяющимися кольцами в привычном логотипе.

Последней к акции присоединилась компания Mercedes-Benz, также обновив свой логотип на страницах в социальных сетях.

«Мы благодарим всех, кто в это время соблюдает правила социального дистанцирования. Действуя вместе и оставаясь дома, мы сможет успешно бороться с этим вирусом», — отметили представители Mercedes-Benz на странице компании в социальной сети Facebook.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле директор по стратегии ИК «ФИНАМ» Ярослав Кабаков рассказал, что различные меры социального дистанцирования во всём мире могут продлиться до конца 2020 года.