Балашиха, Московская область, 4 апреля 2020, 20:29 — REGNUM Несмотря на карантин, в подмосковной Балашихе продолжаются работы на объектах культурного наследия. Сейчас в горокруге проводят косметический ремонт памятника В. И. Ленину. Работы приурочены к 150-летней годовщине со дня его рождения. Об этом 4 апреля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Памятник Ленину на проспекте имени Ленина
Памятник Ленину на проспекте имени Ленина
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Памятник расположен на пересечении улицы Советской и проспекта имени Ленина. Это объект культурного наследия регионального значения, он создан в 1957 году скульптором М. Ф. Листопадом и архитектором А. К. Ростковским. За памятником расположены сквер, здание администрации города, православный храм Александра Невского.

Городские службы заняты косметическим ремонтом монумента: выравнивают постамент, красят скульптуру, облагораживают территорию вокруг. Ремонт обещают закончить в течение двух-трех дней, уточнили работники.

Памятник В.И. Ленину. Скульптор М.Ф. Листопад, архитектор А.К. Ростковский
Памятник Владимиру Ильичу Ленину. Скульптор М.Ф. Листопад, архитектор А.К. Ростковский
Памятник В.И. Ленину. Скульптор М.Ф. Листопад, архитектор А.К. Ростковский
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Памятник Владимиру Ильичу Ленину. Скульптор М.Ф. Листопад, архитектор А.К. Ростковский
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Памятник Владимиру Ильичу Ленину. Скульптор М.Ф. Листопад и архитектор А.К. Ростковский
Памятник Владимиру Ильичу Ленину. Скульптор М.Ф. Листопад и архитектор А.К. Ростковский
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Табличка у памятника Владимиру Ильичу Ленину. Скульптор М.Ф. Листопад и архитектор А.К. Ростковский
Табличка у памятника Владимиру Ильичу Ленину. Скульптор М.Ф. Листопад и архитектор А.К. Ростковский
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Косметический ремонт памятника
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Ремонт постамента
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Строительные материалы
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Табличка у памятника Владимиру Ильичу Ленину
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Напомним, Владимир Ульянов (Ленин) родился 22 апреля 1870 года. В 2020 году исполняется 150 лет со дня его рождения.