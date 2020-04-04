Балашиха, Московская область, , 20:29 — REGNUM Несмотря на карантин, в подмосковной Балашихе продолжаются работы на объектах культурного наследия. Сейчас в горокруге проводят косметический ремонт памятника В. И. Ленину. Работы приурочены к 150-летней годовщине со дня его рождения. Об этом 4 апреля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Памятник Ленину на проспекте имени Ленина Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Памятник расположен на пересечении улицы Советской и проспекта имени Ленина. Это объект культурного наследия регионального значения, он создан в 1957 году скульптором М. Ф. Листопадом и архитектором А. К. Ростковским. За памятником расположены сквер, здание администрации города, православный храм Александра Невского.

Городские службы заняты косметическим ремонтом монумента: выравнивают постамент, красят скульптуру, облагораживают территорию вокруг. Ремонт обещают закончить в течение двух-трех дней, уточнили работники.

Памятник В.И. Ленину. Скульптор М.Ф. Листопад, архитектор А.К. Ростковский Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Памятник Владимиру Ильичу Ленину. Скульптор М.Ф. Листопад, архитектор А.К. Ростковский Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Памятник Владимиру Ильичу Ленину. Скульптор М.Ф. Листопад и архитектор А.К. Ростковский Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Табличка у памятника Владимиру Ильичу Ленину. Скульптор М.Ф. Листопад и архитектор А.К. Ростковский Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Напомним, Владимир Ульянов (Ленин) родился 22 апреля 1870 года. В 2020 году исполняется 150 лет со дня его рождения.