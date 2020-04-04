Балашиха, Московская область, 4 апреля 2020, 20:29 — REGNUM Несмотря на карантин, в подмосковной Балашихе продолжаются работы на объектах культурного наследия. Сейчас в горокруге проводят косметический ремонт памятника В. И. Ленину. Работы приурочены к 150-летней годовщине со дня его рождения. Об этом 4 апреля сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Памятник расположен на пересечении улицы Советской и проспекта имени Ленина. Это объект культурного наследия регионального значения, он создан в 1957 году скульптором М. Ф. Листопадом и архитектором А. К. Ростковским. За памятником расположены сквер, здание администрации города, православный храм Александра Невского.
Городские службы заняты косметическим ремонтом монумента: выравнивают постамент, красят скульптуру, облагораживают территорию вокруг. Ремонт обещают закончить в течение двух-трех дней, уточнили работники.
Напомним, Владимир Ульянов (Ленин) родился 22 апреля 1870 года. В 2020 году исполняется 150 лет со дня его рождения.