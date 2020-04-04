Москва, , 12:00 — REGNUM Новые случаи заражения коронавирусом были подтверждены и зарегистрированы в Москве, Санкт-Петербурге, а также в 30 регионах России. Общее количество выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа в стране составляет 4731.

За минувшие сутки было зарегистрировано девять случаев летального исхода среди пациентов с выявленным заражением коронавирусом, ещё 52 человека выздоровели от коронавирусной инфекции. В Москве было выявлено за сутки 434 случая заражения коронавирусом, в Санкт-Петербурге таких случаев подтверждено 15.

По регионам России сложилась следующая картина: в Московской области было выявлено 49 случаев заражения коронавирусом, в Брянской области выявили 12 случаев, в Ивановской области подтверждено десять случаев, в Рязанской и Ленинградской областях выявили по шесть случаев заражения, в Костромской области пять подтверждённых случаев, в Бурятии таких случаев выявлено четыре, в Орловской, Амурской, Кировской, Челябинской областях, в Чечне, Коми и Алтайском крае подтверждено по три случая инфицирования коронавирусом.

В Воронежской, Тульской, Ярославской областях и Адыгее выявлено по два случая заражения коронавирусом. И по одному случаю заражения коронавирусной инфекцией подтверждено в Белгородской, Калужской, Смоленской, Тамбовской, Вологодской, Курганской, Свердловской, Омской, Сахалинской областях, а также в Северной Осетии, Удмуртии и Мордовии.

Количество погибших от последствий заболевания COVID-19 на сегодняшний день составляет 43 человека, излечились от инфекции 333 человека.

Ранее ИА REGNUM сообщало о 582 случаях заражения коронавирусом, подтверждённых лабораторно в России за прошедшие сутки.

Читайте ранее в этом сюжете: Тесты подтвердили 585 новых случаев коронавируса в России