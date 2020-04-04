Курган, , 11:50 — REGNUM В Курганской области школьники с 6 апреля приступают к дистанционному обучению. Об этом сообщил губернатор Зауралья Вадим Шумков в своём аккаунте в Instagram.

Напомним, в регионе с 1 апреля объявлен режим самоизоляции в связи с карантином по коронавирусной инфекции, и продлён до 15 апреля.

В Курганской области выявлено два случая заболевания COVID-19. Один человек выздоровел.

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