Посёлок Светлый, Оренбургская область, , 11:47 — REGNUM В Оренбургской области возбудили уголовное дело по факту гибели мужчины и его двухлетних дочери и сына в результате пожара, который произошел в поселке Светлый вечером 3 апреля. Об этом сообщает СУ СКР по региону.

По данным следствии, мать с семилетним сыном ушла в гости, оставив младших сына и дочь с отцом. Очаг возгорания находился в спальной комнате, где находился мужчина.

Предварительной причиной происшествия названо неосторожность при курении. Уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

Читайте ранее в этом сюжете: В Оренбуржье на пожаре погибли трое, в том числе маленькие дети