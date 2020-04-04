Кустанай, Казахстан, , 12:05 — REGNUM Жители микрорайона «Аэропорт» в казахстанском городе Кустанае обратились к местным властям с просьбой поставить на въезде в микрорайон шлагбаумы и предоставить турникет, сообщает 4 апреля NUR.KZ.

В данном микрорайоне находятся 32 дома, в которых проживают семь тысяч человек. Жители микрорайона таким образом намерены контролировать всех приезжающих и уезжающих.

Житель микрорайона Кушербай Ералиев рассказал, что после совещания с соседями было принято решение о самоизоляции всем микрорайоном.

«Имеются добровольцы, которые готовы стоять на въезде и выезде», — рассказал Ералиев.

В микрорайон можно попасть через три въезда. На двух из них установили блоки, а на третьем — турникет. В этом жителям помогли в местном акимате.

«Я бывший санврач и знаю, чем чревато пренебрежение правилами самоизоляции. Люди до сих пор не понимают и гуляют по двору с детьми. Поэтому очень хорошо, что наши жители согласились на самоизоляцию», — цитирует слова жительницы микрорайона Зауре Утаровой казахстанское СМИ.

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ИА REGNUM напоминает, в Казахстане было зафиксировано 500 случаев заражения коронавирусом. Четыре человека из числа заболевших умерли. Среди зараженных новым коронавирусом также 28 медицинских работников.

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