Москва, , 11:35 — REGNUM Здоровому человеку носить медицинские маски на улице нет никакого смысла. Об этом заявил профессор кафедры госпитальной терапии Сеченовского университета, доктор медицинских наук Сергей Яковлев.

Яковлев напомнил, что Всемирная организация здравоохранения пришла к однозначному выводу: здоровым людям не требуется носить маски.

Носить маску нужно тем, кто ухаживает за больными COVID-2019, либо же у человека у самого симптомы респираторного заболевания.

«Носить маску на улице бесполезно, она просто забьется пылью — вот и весь эффект. Потому что вирусы не летают в воздухе. В отличие от бактерий, это не живые клетки, а просто инфицирующие частицы, которые могут находиться на разных поверхностях», — сказал Яковлев.

Но вот при тесном контакте с людьми, которые могут быть инфицированы, маска помочь может. То есть ношение масок оправдано в общественном транспорте, прежде всего в метрополитене, а также в магазинах.

В целом, Яковлев напомнил, что маски эффективны в течение 2−3 часов, а затем они сами становятся источником заражения. Маску нужно правильно снимать — ее надо брать за кончики, положить пакет, завязать и только после этого выбросить.