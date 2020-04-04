Санкт-Петербург, , 11:29 — REGNUM В Санкт-Петербурге за последние сутки официально подтверждено 15 новых случаев заражения COVID-19, сообщает оперативный штаб.

С начала тестирования общее количество случаев коронавирусной инфекции в Северной столице составляет 171. Два человека за это время скончались.

В Ленинградской области за минувшие сутки подтверждено шесть новых случаев COVID-19. Общее количество подтвержденных случаев в Ленобласти достигло 47, погибших от коронавируса в регионе нет.

Всего в России за сутки зафиксировано 582 новых случая коронавируса в 32 регионах, девять больных скончались. Больше всего заболевших в Москве — 434 новых факта. За сутки в РФ полностью выздоровели 52 человека.

Всего на 4 апреля в России зафиксирован 4731 случай коронавируса в 78 регионах. За время эпидемии 43 человека умерли, выздоровели 333 человека.