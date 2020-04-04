Москва, , 11:30 — REGNUM За прошедшие сутки выявлено 434 случая заражения коронавирусом в Москве. Об этом 4 апреля сообщает пресс-служба администрации города.

На сегодняшний день общее количество подтверждённых случаев заражения в Москве составляет 3357 человек. Из них скончались от последствий заражения коронавирусной инфекцией 24 человека, выздоровели 168 человек.

Ранее ИА REGNUM сообщало о четырёх пациентах с выявленным заражением коронавирусом, скончавшихся в Москве. У всех погибших были сопутствующие заболевания.

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